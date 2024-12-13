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Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 19:22
Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області
суддя Василь Артимович. фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення 20 млн грн застави до судді господарського суду Львівської області Василя Артимовича, якого підозрюють у хабарництві.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Українська правда"

Дослівно САП: "13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей, якого спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії".

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Деталі: Як випливаєз обставин справи, йдеться про Василя Артимовича, який очолював вищевказаний суд до 12 грудня, коли його було звільнено з цієї посади за власним бажанням.

САП зазначає, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, та арештував суддю по 10 лютого 2025 року включно з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.

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Передісторія:

  • У межах досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що чинний суддя Василь Артимович, який на той момент очолював Господарський суд Львівської області, та колишній суддя і ексголова цього суду Михайло Юркевич за 1 млн доларів обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, що перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
  • Детективи НАБУ і прокурори САП задокументували передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів.
  • 12 грудня Вища рада правосуддя дала згоду на арешт колишніх голів Господарського суду Львівської області.

хабарАнтикорупційна прокуратураЛьвівщина
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