Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення 20 млн грн застави до судді господарського суду Львівської області Василя Артимовича, якого підозрюють у хабарництві.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Українська правда"
Дослівно САП: "13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей, якого спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії".
Деталі: Як випливаєз обставин справи, йдеться про Василя Артимовича, який очолював вищевказаний суд до 12 грудня, коли його було звільнено з цієї посади за власним бажанням.
САП зазначає, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, та арештував суддю по 10 лютого 2025 року включно з альтернативою внесення 20 млн грн застави.
Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.
Передісторія:
- У межах досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що чинний суддя Василь Артимович, який на той момент очолював Господарський суд Львівської області, та колишній суддя і ексголова цього суду Михайло Юркевич за 1 млн доларів обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, що перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
- Детективи НАБУ і прокурори САП задокументували передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів.
- 12 грудня Вища рада правосуддя дала згоду на арешт колишніх голів Господарського суду Львівської області.