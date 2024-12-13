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Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 19:22
Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области
судья Василий Артимович. фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения 20 млн грн залога к судье хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу, которого подозревают во взяточничестве.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Украинская правда"

Дословно САП: "13 декабря 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с бывшим председателем этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании".

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Детали: Как следует из обстоятельств дела, речь идет о Василии Артимовиче, который возглавлял вышеуказанный суд до 12 декабря, когда он был уволен с этой должности по собственному желанию.

САП отмечает, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором, и арестовал судью по 10 февраля 2025 года включительно с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

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Предыстория:

  • В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что действующий судья Василий Артимович, который на тот момент возглавлял Хозяйственный суд Львовской области, и бывший судья и экс-главы этого суда Михаил Юркевич за 1 млн долларов обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.
  • Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
  • 12 декабря Высший совет правосудия дал согласие на арест бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области.

взяткаАнтикоррупционная прокуратураЛьвовщина
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