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У команді Трампа анонсували візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 грудня 2024, 19:56
У команді Трампа анонсували візити, щоб вислухати позиції сторін війни в Україні
кіт келлог. фото: Getty Images

Номінований обраним президентом США спеціальний представник з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.

Джерело: про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про можливі візити до Європи, Росії чи України Келлог заявив, що в команді Трампа "готують плани поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.

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"Але не завадить прислухатися до людей… більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", – додав він.

Келлог підкреслив, що саме обраний президент США буде ухвалювати остаточні рішення у цьому звʼязку.

"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", – зазначив посадовець.

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Обраний президент США Дональд Трамп наприкінці листопада оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса та керівник апарату Ради національної безпеки Білого дому.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де долучився до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Більше про нього читайте у статті Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.

ТрампСША
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