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В команде Трампа анонсировали визиты, чтобы "выслушать" позиции сторон войны в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 13 декабря 2024, 19:56
В команде Трампа анонсировали визиты, чтобы выслушать позиции сторон войны в Украине
кот келлог. фото: Getty Images

Номинированный избранным президентом США специальный представитель по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны.

Источник: об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможных визитах в Европу, Россию или Украину Келлог заявил, что в команде Трампа "готовят планы поехать и просто послушать" стороны, поскольку вести переговоры от имени США там еще не уполномочены.

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"Но не помешает прислушиваться к людям... более активно, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампу", – добавил он.

Келлог подчеркнул, что именно избранный президент США будет принимать окончательные решения в этой связи.

"Наша работа заключается в том, чтобы помочь ему добиться успеха для американского народа. И мы это сделаем. Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже", – отметил чиновник.

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Избранный президент США Дональд Трамп в конце ноября объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса и руководитель аппарата Совета национальной безопасности Белого дома.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где присоединился к составлению предложения "мирного плана" для Украины, которое было представлено этим летом.

Больше о нем читайте в статье Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.

ТрампСША
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