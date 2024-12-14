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У КМВА спростували інформацію про падіння уламків ворожого безпілотника у столиці

Ольга Глущенко Субота, 14 грудня 2024, 02:00
У КМВА спростували інформацію про падіння уламків ворожого безпілотника у столиці
ілюстративне фото: СтратКом ЗСУ

У Дарницькому районі Києва в ніч проти 14 грудня зафіксували падіння уламків ворожого дрона, пізніше КМВА спростувала цю інформацію.

Джерело: КМВА

Дослівно КМВА: "Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці".

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Деталі: За попередніми даними, падіння відбулося на відкритій території, обійшлося без потерпілих.

Оновлено: О 2:19 КМВА повідомила, що інформація про падіння уламків не підтвердилась.

Що передувало: Увечері 13 грудня російські війська запустили в Україну групи ударних безпілотників.

КиївбезпілотникивійнаППО
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