В КГВА опровергли информацию о падении обломков вражеского беспилотника в столице
Суббота, 14 декабря 2024, 02:00
В Дарницком районе Киева в ночь на 14 декабря зафиксировали падение обломков вражеского дрона, позже КГВА опровергла эту информацию.
Источник: КГВА
Дословно КГВА: "В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы".
Реклама:
Детали: По предварительным данным, падение произошло на открытой территории, обошлось без пострадавших.
Обновлено: В 2:19 КГВА сообщила, что информация о падении обломков не подтвердилась.
Что предшествовало: Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.