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В КГВА опровергли информацию о падении обломков вражеского беспилотника в столице

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 02:00
В КГВА опровергли информацию о падении обломков вражеского беспилотника в столице
иллюстративное фото: СтратКом ВСУ

В Дарницком районе Киева в ночь на 14 декабря зафиксировали падение обломков вражеского дрона, позже КГВА опровергла эту информацию.

Источник: КГВА

Дословно КГВА: "В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы".

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Детали: По предварительным данным, падение произошло на открытой территории, обошлось без пострадавших.

Обновлено: В 2:19 КГВА сообщила, что информация о падении обломков не подтвердилась.

Что предшествовало: Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.

КиевбеспилотникивойнаПВО
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