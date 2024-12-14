В КГВА опровергли информацию о падении обломков вражеского беспилотника в столице

В Дарницком районе Киева в ночь на 14 декабря зафиксировали падение обломков вражеского дрона, позже КГВА опровергла эту информацию.

Источник: КГВА

Дословно КГВА: "В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы".

Реклама:

Детали: По предварительным данным, падение произошло на открытой территории, обошлось без пострадавших.

Обновлено: В 2:19 КГВА сообщила, что информация о падении обломков не подтвердилась.

Что предшествовало: Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.