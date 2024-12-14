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Поблизу Південноукраїнської АЕС пролітали повітряні цілі – МАГАТЕ

Ольга Глущенко Субота, 14 грудня 2024, 05:32
Поблизу Південноукраїнської АЕС пролітали повітряні цілі – МАГАТЕ
фото: МАГАТЕ у X

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що його група на Південноукраїнській АЕС отримала інформацію, що на відстані близько 300 метрів від станції був помічений проліт військових об’єктів.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно із заяви: "Одна з груп МАГАТЕ, що працює в Україні, була змушена сховатися і повідомила, що чула вибухи на середній відстані.

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Крім того, команда на Південноукраїнській АЕС була поінформована про те, що на відстані близько 300 метрів від майданчика були помічені військові об'єкти, що пролітали".

Деталі: У заяві також зазначають, що більшість діючих атомних електростанцій України в п’ятницю вранці знову знизили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це ще раз "підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки під час військового конфлікту".

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Пряма мова Гроссі: "Наші команди, розгорнуті в Україні, стали свідками того, як зростаюча нестабільність енергетичної інфраструктури України в результаті частих військових атак в останні місяці впливає на здатність безпечно експлуатувати атомні електростанції країни".

Деталі: У МАГАТЕ додали, що діючі АЕС України налічують дев'ять енергоблоків, п'ять з яких вранці 13 грудня знизили потужність відповідно до інструкцій оператора національної енергосистеми, в тому числі один енергоблок, який був тимчасово відключений від мережі.

Два інших енергоблоки вже працювали нижче номінальної потужності після військових ударів по українській енергетичній інфраструктурі наприкінці листопада.

Три з постраждалих блоків згодом повернулися до номінальної повної потужності.

АЕСвійнаМАГАТЕ
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