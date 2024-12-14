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Вблизи Южно-Украинской АЭС пролетали воздушные цели – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 05:32
Вблизи Южно-Украинской АЭС пролетали воздушные цели – МАГАТЭ
фото: МАГАТЭ в X

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что его группа на Южноукраинской АЭС получила информацию, что на расстоянии около 300 метров от станции был замечен пролет военных объектов.

Источник: МАГАТЭ

Дословно из заявления: "Одна из групп МАГАТЭ, работающая в Украине, была вынуждена укрыться и сообщила, что слышала взрывы на среднем расстоянии.

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Кроме того, команда на Южноукраинской АЭС была проинформирована о том, что на расстоянии около 300 метров от площадки были замечены пролетающие военные объекты".

Детали: В заявлении также отмечают, что большинство действующих атомных электростанций Украины в пятницу утром снова снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это еще раз "подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время военного конфликта".

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Прямая речь Гросси: "Наши команды, развернутые в Украине, стали свидетелями того, как растущая нестабильность энергетической инфраструктуры Украины в результате частых военных атак в последние месяцы влияет на способность безопасно эксплуатировать атомные электростанции страны".

Детали: В МАГАТЭ добавили, что действующие АЭС Украины насчитывают девять энергоблоков, пять из которых утром 13 декабря снизили мощность в соответствии с инструкциями оператора национальной энергосистемы, в том числе один энергоблок, который был временно отключен от сети.

Два других энергоблока уже работали ниже номинальной мощности после военных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в конце ноября.

Три из пострадавших блоков впоследствии вернулись к номинальной полной мощности.

АЭСвойнаМАГАТЭ
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