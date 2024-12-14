Норвегія навчатиме українських пілотів F-16 у Португалії

З початку 2025 року Норвегія перемістить навчання українських пілотів F-16 з Данії до Португалії.

Джерело: Міноборони Норвегії

Пряма мова міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама: "Уряд виділив кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного екіпажу і в 2025 році.

Реклама:

На початку року навчання на F-16 у Данії буде припинено. З нового року Збройні сили Норвегії натомість надаватимуть інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Португалії".

Деталі: У повідомленні норвезького відомства зазначається, що навчання є частиною внеску Норвегії в Коаліцію з протиповітряної оборони, в рамках якої країни роблять свій внесок у подальший розвиток українських ВПС, в тому числі шляхом передачі винищувачів.

У Міноборони Норвегії додають, що країна з осені 2023 року почала надавати літаки та інструкторів для підготовки українських пілотів F-16.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Грама: "Зараз Португалія перебирає естафету від Данії, хоч і на коротший період часу, а потім це буде залежати від Коаліції протиповітряної оборони, де відбуватиметься підготовка в майбутньому".

Нагадаємо: Норвезький парламент 28 листопада підтримав збільшення підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон або 3,16 мільярда доларів у 2025 році.

Також читайте детальніше про те, чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо.