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Норвегия будет обучать украинских пилотов F-16 в Португалии

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 07:02
Норвегия будет обучать украинских пилотов F-16 в Португалии
F-16, иллюстративное фото: Getty Images

С начала 2025 года Норвегия переместит обучение украинских пилотов F-16 из Дании в Португалию.

Источник: Минобороны Норвегии

Прямая речь министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама: "Правительство выделило средства на поддержку подготовки украинских пилотов и наземного экипажа и в 2025 году.

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В начале года обучение на F-16 в Дании будет прекращено. С нового года Вооруженные силы Норвегии взамен будут предоставлять инструкторов для подготовки украинских пилотов F-16 в Португалии".

Детали: В сообщении норвежского ведомства отмечается, что учения являются частью вклада Норвегии в Коалицию по противовоздушной обороне, в рамках которой страны делают свой вклад в дальнейшее развитие украинских ВВС, в том числе путем передачи истребителей.

В Минобороны Норвегии добавляют, что страна с осени 2023 года начала предоставлять самолеты и инструкторов для подготовки украинских пилотов F-16.

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Прямая речь Грама: "Сейчас Португалия перебирает эстафету от Дании, хоть и на более короткий период времени, а потом это будет зависеть от Коалиции противовоздушной обороны, где будет происходить подготовка в будущем".

Напомним: Норвежский парламент 28 ноября поддержал увеличение поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон или 3,16 миллиарда долларов в 2025 году.

Также читайте подробнее о том, почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.

НорвегияПортугалияавиа
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