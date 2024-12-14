Сили ППО знешкодили близько десятка дронів, які загрожували столиці – КМВА

За даними Київської МВА, протиповітряна оборона знешкодила близько десятка ударних російських дронів, які загрожували столиці.

Джерело: КМВА

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години".

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Деталі: Попко уточнив, що дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Сили оборони виявили і знешкодили різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

У повідомленні також повторили інформацію про падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Цю інформацію у КМВА раніше спростували.