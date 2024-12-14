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Силы ПВО обезвредили около десятка дронов, которые угрожали столице – КГВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 07:22
Силы ПВО обезвредили около десятка дронов, которые угрожали столице – КГВА
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

По данным Киевской ГВА, противовоздушная оборона обезвредила около десятка ударных российских дронов, которые угрожали столице.

Источник: КГВА

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно она длилась три с половиной часа".

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Детали: Попко уточнил, что дроны заходили волнами и с разных направлений.

Силы обороны обнаружили и обезвредили различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву.

В сообщении также повторили информацию о падении обломков в Дарницком районе столицы. Эту информацию в КГВА ранее опровергли.

КиевбеспилотникиПВО
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