Силы ПВО обезвредили около десятка дронов, которые угрожали столице – КГВА
Суббота, 14 декабря 2024, 07:22
По данным Киевской ГВА, противовоздушная оборона обезвредила около десятка ударных российских дронов, которые угрожали столице.
Источник: КГВА
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно она длилась три с половиной часа".
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Детали: Попко уточнил, что дроны заходили волнами и с разных направлений.
Силы обороны обнаружили и обезвредили различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву.
В сообщении также повторили информацию о падении обломков в Дарницком районе столицы. Эту информацию в КГВА ранее опровергли.