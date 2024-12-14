ГУР очікує участь військових КНДР у штурмах "найближчим часом"
Субота, 14 грудня 2024, 11:33
Російське командування найближчим часом залучить військових КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій, вважає українська розвідка.
Джерело: ГУР
Деталі: За даними розвідників, днями військові КНДР отримали додаткові запаси продовольства.
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А вже 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.
Дослівно: "Командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області...
Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води".
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Нагадаємо:
- 7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.