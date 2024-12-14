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ГУР очікує участь військових КНДР у штурмах "найближчим часом"

Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 11:33
ГУР очікує участь військових КНДР у штурмах найближчим часом
фото: getty images

Російське командування найближчим часом залучить військових КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій, вважає українська розвідка.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідників, днями військові КНДР отримали додаткові запаси продовольства.

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А вже 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.

Дослівно: "Командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області...

Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води".

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Нагадаємо:

  • 7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

РосіяКНДРГУРвійна
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