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Шольц знову відмовив Україні в Taurus: Треба за будь-яку ціну запобігти конфлікту РФ і НАТО

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 20:53
Шольц знову відмовив Україні в Taurus: Треба за будь-яку ціну запобігти конфлікту РФ і НАТО
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що було б помилкою постачати Україні далекобійну зброю або дозволити удари вглиб території РФ, адже треба "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.

Джерело: заява Шольца, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Шольц підкреслив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України.

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"Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів вглиб РФ, або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це", – сказав він.

За словами Шольца, необхідно "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.

"І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути", – додав він.

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Що передувало: Шольц послідовно відмовляє Україні у постачанні далекобійного озброєння.

Своєю чергою лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц нещодавно заявляв, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus, але після консультацій зі США.

ШольцTaurusНАТОРосія
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