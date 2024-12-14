Шольц снова отказал Украине в Taurus: Надо любой ценой предотвратить конфликт РФ и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы ошибкой поставлять Украине дальнобойное оружие или позволить удары вглубь территории РФ, ведь надо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.

Источник: заявление Шольца, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины.

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"Однако я по-прежнему убежден, что было бы ошибкой, если бы оружие, которое мы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов вглубь РФ, или если бы мы поставляли оружие, способное сделать именно это", – сказал он.

По словам Шольца, необходимо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.

"И если никто, кроме нас, не обладает силой ума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть", – добавил он.

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Что предшествовало: Шольц последовательно отказывает Украине в поставке дальнобойного вооружения.

В то же время лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus, но после консультаций с США.