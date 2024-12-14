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Шольц снова отказал Украине в Taurus: Надо любой ценой предотвратить конфликт РФ и НАТО

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 20:53
Шольц снова отказал Украине в Taurus: Надо любой ценой предотвратить конфликт РФ и НАТО
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы ошибкой поставлять Украине дальнобойное оружие или позволить удары вглубь территории РФ, ведь надо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.

Источник: заявление Шольца, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины.

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"Однако я по-прежнему убежден, что было бы ошибкой, если бы оружие, которое мы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов вглубь РФ, или если бы мы поставляли оружие, способное сделать именно это", – сказал он.

По словам Шольца, необходимо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.

"И если никто, кроме нас, не обладает силой ума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть", – добавил он.

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Что предшествовало: Шольц последовательно отказывает Украине в поставке дальнобойного вооружения.

В то же время лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus, но после консультаций с США.

ШольцTaurusНАТОРосcия
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