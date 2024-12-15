Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп призначив головою ради з питань розвідки гендиректора своєї соцмережі

Ольга Глущенко Неділя, 15 грудня 2024, 02:40
Трамп призначив головою ради з питань розвідки гендиректора своєї соцмережі
Трамп. Фото: Getty Images

Новообраний президент Штатів Дональд Трамп призначив генерального директора платформи Truth Social Девіна Нуньєса головою Консультативної ради при президенті США з питань розвідки.

Джерело: Reuters із посиланням на допис Трампа

Деталі: Нуньєс є давнім союзником Трампа. Він очолював Комітет з питань розвідки Палати представників США під час першого президентського терміну Трампа.

Реклама:

З новим призначенням Нуньєс буде поєднувати посаду гендиректора Truth Social із роботою в Консультативній раді.

Пряма мова Трампа: "Девін використовуватиме свій досвід як колишній голова Комітету з розвідки і свою ключову роль у викритті так званої містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надавати мені незалежну оцінку ефективності та доречності дій розвідувального співтовариства США".

Деталі: Видання нагадує, що на колишній посаді Нуньєс стверджував, що ФБР вступило в змову проти Трампа під час розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, на яких Трамп переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

РЕКЛАМА:

Довідково: Консультативна рада з розвідки при президенті США – це група Білого дому, яка пропонує президенту незалежні оцінки ефективності та планування діяльності розвідувальних служб.

Нагадаємо: Соцмережа Truth Social була запущена у січні 2022 року через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа у зв'язку з вторгненням його прихильників до штаб-квартири Конгресу США.

Про інші призначення Дональда Трампа більше читайте у статті Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України: зупинено роботу систем Мінюсту

Шольц і Трамп погодились в тому, що війна в Україні "триває надто довго"

Суд відправив у СІЗО голову КРАІЛ, підозрюваного у пособництві РФ

Зеленський нецензурно висловився про Путіна, який пропонує "дуель" з "Орєшніком"

відеоТЦК і поліція "викурювали" водія з автівки газом і намагались підпалити. Міноборони веде перевірку

Путін стверджує, що "Газпром" "переживе" кінець транзиту газу через Україну

Усі новини...
США
Умєров домовився з США про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки
NYT: Українська влада відклала угоду зі США у сфері корисних копалин, щоб її уклав Трамп
У команді Трампа анонсували візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні
Останні новини
05:09
Втрата "Успенівського мішка": частина українських військових не змогла вийти з оточення – DeepState
04:54
Формула-1Боттас повернувся до Mercedes у ролі резервного пілота
04:35
Росіяни окупували Костянтинопольське на Донеччині – DeepState
03:40
Українці мають ухвалити фундаментальне рішення: боротися або домовлятися з Росією – Блінкен
03:08
ОновленоРосіяни балістичною ракетою вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, є постраждалі
02:44
ОновлюєтьсяРосійські ударні безпілотники атакують Україну
02:06
У "Дії" тимчасово недоступні понад 20 сервісів
01:50
Експерти боксу дали свої прогнози на бій Усика з Ф'юрі
01:39
ЄС закриє майже весь дефіцит бюджету України у 2025 році – Фон дер Ляєн
01:12
Від початку доби українські захисники відбили 189 атак ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: