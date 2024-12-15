Трамп призначив головою ради з питань розвідки гендиректора своєї соцмережі

Новообраний президент Штатів Дональд Трамп призначив генерального директора платформи Truth Social Девіна Нуньєса головою Консультативної ради при президенті США з питань розвідки.

Джерело: Reuters із посиланням на допис Трампа

Деталі: Нуньєс є давнім союзником Трампа. Він очолював Комітет з питань розвідки Палати представників США під час першого президентського терміну Трампа.

Реклама:

З новим призначенням Нуньєс буде поєднувати посаду гендиректора Truth Social із роботою в Консультативній раді.

Пряма мова Трампа: "Девін використовуватиме свій досвід як колишній голова Комітету з розвідки і свою ключову роль у викритті так званої містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надавати мені незалежну оцінку ефективності та доречності дій розвідувального співтовариства США".

Деталі: Видання нагадує, що на колишній посаді Нуньєс стверджував, що ФБР вступило в змову проти Трампа під час розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, на яких Трамп переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

РЕКЛАМА:

Довідково: Консультативна рада з розвідки при президенті США – це група Білого дому, яка пропонує президенту незалежні оцінки ефективності та планування діяльності розвідувальних служб.

Нагадаємо: Соцмережа Truth Social була запущена у січні 2022 року через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа у зв'язку з вторгненням його прихильників до штаб-квартири Конгресу США.

Про інші призначення Дональда Трампа більше читайте у статті Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну