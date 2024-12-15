Трамп назначил главой совета по вопросам разведки гендиректора своей соцсети
Новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп назначил генерального директора платформы Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета при президенте США по вопросам разведки.
Источник: Reuters со ссылкой на сообщение Трампа
Детали: Нуньес является давним союзником Трампа. Он возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США во время первого президентского срока Трампа.
С новым назначением Нуньес будет совмещать должность гендиректора Truth Social с работой в Консультативном совете.
Прямая речь Трампа: "Девин будет использовать свой опыт как бывший председатель Комитета по разведке и свою ключевую роль в разоблачении так называемой мистификации „Россия, Россия, Россия", чтобы предоставлять мне независимую оценку эффективности и уместности действий разведывательного сообщества США".
Детали: Издание напоминает, что на прежней должности Нуньес утверждал, что ФБР вступило в сговор против Трампа во время расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, на которых Трамп победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Справка: Консультативный совет по разведке при президенте США - это группа Белого дома, которая предлагает президенту независимые оценки эффективности и планирования деятельности разведывательных служб.
Напомним: Соцсеть Truth Social была запущена в январе 2022 года через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа в связи с вторжением его сторонников в штаб-квартиру Конгресса США.
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