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Трамп назначил главой совета по вопросам разведки гендиректора своей соцсети

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 02:40
Трамп назначил главой совета по вопросам разведки гендиректора своей соцсети
Трамп. Фото: Getty Images

Новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп назначил генерального директора платформы Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета при президенте США по вопросам разведки.

Источник: Reuters со ссылкой на сообщение Трампа

Детали: Нуньес является давним союзником Трампа. Он возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США во время первого президентского срока Трампа.

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С новым назначением Нуньес будет совмещать должность гендиректора Truth Social с работой в Консультативном совете.

Прямая речь Трампа: "Девин будет использовать свой опыт как бывший председатель Комитета по разведке и свою ключевую роль в разоблачении так называемой мистификации „Россия, Россия, Россия", чтобы предоставлять мне независимую оценку эффективности и уместности действий разведывательного сообщества США".

Детали: Издание напоминает, что на прежней должности Нуньес утверждал, что ФБР вступило в сговор против Трампа во время расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, на которых Трамп победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Справка: Консультативный совет по разведке при президенте США - это группа Белого дома, которая предлагает президенту независимые оценки эффективности и планирования деятельности разведывательных служб.

Напомним: Соцсеть Truth Social была запущена в январе 2022 года через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа в связи с вторжением его сторонников в штаб-квартиру Конгресса США.

О других назначениях Дональда Трампа больше читайте в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну

СШАТрамп
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