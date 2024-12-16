Президент Словаччини: Україні доведеться втратити території заради миру

Словацький президент Петер Пеллегріні вважає, що мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом компромісу, включно з територіальними втратами.

Джерело: Пеллегріні в інтервʼю словацькому телеканалу STVR

Деталі: Президент Словаччини заявив, що для завершення війни Україні доведеться піти на поступки.

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Пряма мова: "Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України".

Деталі: Він також заявив, що його позиція базується на аналізі щоденних зведень про ситуацію на фронті.

Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

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