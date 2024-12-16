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Президент Словаччини: Україні доведеться втратити території заради миру

Іван Д'яконовПонеділок, 16 грудня 2024, 02:06
Президент Словаччини: Україні доведеться втратити території заради миру
Петер Пеллегріні. Фото: Getty Images

Словацький президент Петер Пеллегріні вважає, що мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом компромісу, включно з територіальними втратами.

Джерело: Пеллегріні в інтервʼю словацькому телеканалу STVR

Деталі: Президент Словаччини заявив, що для завершення війни Україні доведеться піти на поступки.

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Пряма мова: "Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України".

Деталі: Він також заявив, що його позиція базується на аналізі щоденних зведень про ситуацію на фронті.

Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

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Передісторія:

  • Президент Словаччини Петер Пеллегріні не задовольнив жодного прохання громадян Словаччини про дозвіл на службу в українській армії, які він отримав з моменту вступу на посаду в червні 2024 року. У Словаччині служба в іноземній армії без згоди президента є кримінальним злочином, за який винуватцю загрожує ув'язнення.
  • Під час президентської кампанії Пеллегріні підтримав позицію прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву, хоча в минулому він підтримував військову допомогу Україні.

СловаччинавійнаУкраїна
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