Президент Словаччини: Україні доведеться втратити території заради миру
Понеділок, 16 грудня 2024, 02:06
Словацький президент Петер Пеллегріні вважає, що мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом компромісу, включно з територіальними втратами.
Джерело: Пеллегріні в інтервʼю словацькому телеканалу STVR
Деталі: Президент Словаччини заявив, що для завершення війни Україні доведеться піти на поступки.
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Пряма мова: "Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України".
Деталі: Він також заявив, що його позиція базується на аналізі щоденних зведень про ситуацію на фронті.
Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.
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Передісторія:
- Президент Словаччини Петер Пеллегріні не задовольнив жодного прохання громадян Словаччини про дозвіл на службу в українській армії, які він отримав з моменту вступу на посаду в червні 2024 року. У Словаччині служба в іноземній армії без згоди президента є кримінальним злочином, за який винуватцю загрожує ув'язнення.
- Під час президентської кампанії Пеллегріні підтримав позицію прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву, хоча в минулому він підтримував військову допомогу Україні.