Президент Словакии: Украине придется потерять территории ради мира

Словацкий президент Петер Пеллегрини считает, что мир в Украине может быть достигнут только путем компромисса, включая территориальные потери.

Источник: Пеллегрини в интервью словацкому телеканалу STVR

Детали: Президент Словакии отметил, что для завершения войны Украине придется пойти на уступки.

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Прямая речь: "Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины".

Детали: Он также заявил, что его позиция базируется на анализе ежедневных сводок о ситуации на фронте.

Пеллегрини также призвал Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры.

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