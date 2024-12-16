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Президент Словакии: Украине придется потерять территории ради мира

Иван ДьяконовПонедельник, 16 декабря 2024, 02:06
Президент Словакии: Украине придется потерять территории ради мира
Петер Пеллегрини. Фото: Getty Images

Словацкий президент Петер Пеллегрини считает, что мир в Украине может быть достигнут только путем компромисса, включая территориальные потери.

Источник: Пеллегрини в интервью словацкому телеканалу STVR

Детали: Президент Словакии отметил, что для завершения войны Украине придется пойти на уступки.

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Прямая речь: "Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины".

Детали: Он также заявил, что его позиция базируется на анализе ежедневных сводок о ситуации на фронте.

Пеллегрини также призвал Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры.

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Предыстория:

  • Президент Словакии Петер Пеллегрини не удовлетворил ни одной просьбы граждан Словакии о разрешении на службу в украинской армии, которые он получил с момента вступления в должность в июне 2024 года. В Словакии служба в иностранной армии без согласия президента является уголовным преступлением, за которое виновнику грозит заключение.
  • Во время президентской кампании Пеллегрини поддержал позицию премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок оружия в Украину из государственного резерва, хотя в прошлом он поддерживал военную помощь Украине.

СловакиявойнаУкраина
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