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ЗСУ потіснили росіян з Колісниківки на Харківщині – DeepState

Іван Д'яконовПонеділок, 16 грудня 2024, 02:56
ЗСУ потіснили росіян з Колісниківки на Харківщині – DeepState
мапа: DeepState

Сили Оборони України досягли успіху у відновленні позицій в Колесниківці на Харківщині, однак ворог здійснює успішне просування в кількох районах Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони відновили положення біля Колесниківки. Ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі (Донецька область – ред.)".

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Передісторія:

  • 15 грудня, аналітики DeepState повідомляли, що ЗСУ вибили ворога із Колесниківського лісу.
  • Генштаб ЗСУ 15 грудня заявив про активні штурмові дії росіяни на південно-східній околиці Курахового на Донеччині, намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в місті, а також намагаються інфільтрувати ДРГ.
  • Вранці 14 грудня ОСУВ "Хортиця" повідомила, що росіяни покращили тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко на Донеччині.
  • Увечері 14 грудня ресурс DeepState повідомив, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста. Зокрема, на поширеному окупантами відео видно російський прапор на приміщенні міської ради Курахового.

окупаціяДонецька областьХарківська область
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