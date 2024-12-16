ВСУ потеснили россиян из Колесниковки на Харьковщине – DeepState
Понедельник, 16 декабря 2024, 02:56
Силы Обороны Украины достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы Обороны восстановили положение возле Колесниковки. Враг продвинулся у Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и в Новом Комаре (Донецкая область – ред.)".
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Предыстория:
- 15 декабря, аналитики DeepState сообщали, что ВСУ выбили врага из Колесниковского леса.
- Генштаб ВСУ 15 декабря заявил об активных штурмовых действиях россияне на юго-восточной окраине Курахово Донецкой области, пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в городе, а также пытаются инфильтрировать ДРГ.
- Утром 14 декабря ОСУВ "Хортица" сообщила, что россияне улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко в Донецкой области.
- Вечером 14 декабря ресурс DeepState сообщил, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. В частности, на распространенном оккупантами видео видно российский флаг на здании городского совета Курахово.