ВСУ потеснили россиян из Колесниковки на Харьковщине – DeepState

Силы Обороны Украины достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны восстановили положение возле Колесниковки. Враг продвинулся у Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и в Новом Комаре (Донецкая область – ред.)".

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