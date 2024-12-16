ISW: Північнокорейці та росіяни не можуть ефективно співпрацювати через мовний бар’єр
Погана координація та мовний бар’єр між північнокорейськими та російськими військовими у Курській області призводять до серйозних проблем на полі бою. Інциденти дружнього вогню та труднощі з комунікацією знижують ефективність спільних операцій.
Джерело: ISW
Деталі: Неефективна комунікація ускладнює координацію бойових дій, що особливо помітно в умовах інтенсивних піхотних атак, до яких залучені північнокорейські підрозділи. За інформацією ISW, такі проблеми є системними й триватимуть у найближчій перспективі, погіршуючи загальну боєздатність військ у регіоні.
Дослівно: "Мовний бар’єр суттєво впливає на ефективність взаємодії між північнокорейськими та російськими силами, що призводить до помилок, таких як дружній вогонь, і порушує загальну координацію операцій".
Деталі: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України північнокорейські війська помилково обстріляли автомобілі чеченського спецназу "Ахмат", що призвело до загибелі російських військовослужбовців.
Дослівно: "У ГУР повідомили, що контингент, який складається з російських і північнокорейських військовослужбовців у Курській області, втратив 200 осіб станом на 14 грудня внаслідок атаки українських безпілотників на позиції північнокорейських військ.
Погана інтеграція і постійні проблеми з комунікацією між російськими і північнокорейськими військами, ймовірно, і надалі спричинятимуть тертя в російських військових операціях у Курській області в найближчій перспективі".
Ключові висновки:
- Російські війська провели механізований штурм чисельністю близько батальйону на Сіверському напрямку після нещодавніх повідомлень про зміну командування російських військ, що діють під Сіверськом.
- Нещодавній штурм Сіверська свідчить про те, що російські війська, схоже, вчаться проводити більш ефективні штурми, але все ще далекі від відновлення маневреності на полі бою.
- Повідомляється, що північнокорейські війська стикаються з великими втратами та поганою комунікацією з російськими військами в Курській області, що, ймовірно, порушує узгодженість дій між російськими та північнокорейськими військовослужбовцями і підриває російські військові операції.
- Найближчі плани Росії щодо її військових активів у Сирії залишаються незрозумілими, оскільки продовжують надходити повідомлення про те, що Росія досягла домовленостей щодо збереження своїх основних військових баз на заході Сирії, одночасно виводячи війська з інших своїх баз у країні.
- Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Вугледара.
- Російські джерела продовжують скаржитися на недостатню систему підготовки своїх військових і на невмілих військових інструкторів.