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ISW: Північнокорейці та росіяни не можуть ефективно співпрацювати через мовний бар’єр

Іван Д'яконовПонеділок, 16 грудня 2024, 03:47
ISW: Північнокорейці та росіяни не можуть ефективно співпрацювати через мовний бар’єр
тіла північнокорейських військових в Курській області. Фото: Сергій Стерненко

Погана координація та мовний бар’єр між північнокорейськими та російськими військовими у Курській області призводять до серйозних проблем на полі бою. Інциденти дружнього вогню та труднощі з комунікацією знижують ефективність спільних операцій.

Джерело: ISW

Деталі: Неефективна комунікація ускладнює координацію бойових дій, що особливо помітно в умовах інтенсивних піхотних атак, до яких залучені північнокорейські підрозділи. За інформацією ISW, такі проблеми є системними й триватимуть у найближчій перспективі, погіршуючи загальну боєздатність військ у регіоні.

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Дослівно: "Мовний бар’єр суттєво впливає на ефективність взаємодії між північнокорейськими та російськими силами, що призводить до помилок, таких як дружній вогонь, і порушує загальну координацію операцій".

Деталі: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України північнокорейські війська помилково обстріляли автомобілі чеченського спецназу "Ахмат", що призвело до загибелі російських військовослужбовців.

Дослівно: "У ГУР повідомили, що контингент, який складається з російських і північнокорейських військовослужбовців у Курській області, втратив 200 осіб станом на 14 грудня внаслідок атаки українських безпілотників на позиції північнокорейських військ.

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Погана інтеграція і постійні проблеми з комунікацією між російськими і північнокорейськими військами, ймовірно, і надалі спричинятимуть тертя в російських військових операціях у Курській області в найближчій перспективі".

Ключові висновки:

  • Російські війська провели механізований штурм чисельністю близько батальйону на Сіверському напрямку після нещодавніх повідомлень про зміну командування російських військ, що діють під Сіверськом.
  • Нещодавній штурм Сіверська свідчить про те, що російські війська, схоже, вчаться проводити більш ефективні штурми, але все ще далекі від відновлення маневреності на полі бою.
  • Повідомляється, що північнокорейські війська стикаються з великими втратами та поганою комунікацією з російськими військами в Курській області, що, ймовірно, порушує узгодженість дій між російськими та північнокорейськими військовослужбовцями і підриває російські військові операції.
  • Найближчі плани Росії щодо її військових активів у Сирії залишаються незрозумілими, оскільки продовжують надходити повідомлення про те, що Росія досягла домовленостей щодо збереження своїх основних військових баз на заході Сирії, одночасно виводячи війська з інших своїх баз у країні.
  • Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Вугледара.
  • Російські джерела продовжують скаржитися на недостатню систему підготовки своїх військових і на невмілих військових інструкторів.

ISWвійнаРосіяКНДР
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