ISW: Північнокорейці та росіяни не можуть ефективно співпрацювати через мовний бар’єр

Погана координація та мовний бар’єр між північнокорейськими та російськими військовими у Курській області призводять до серйозних проблем на полі бою. Інциденти дружнього вогню та труднощі з комунікацією знижують ефективність спільних операцій.

Джерело: ISW

Деталі: Неефективна комунікація ускладнює координацію бойових дій, що особливо помітно в умовах інтенсивних піхотних атак, до яких залучені північнокорейські підрозділи. За інформацією ISW, такі проблеми є системними й триватимуть у найближчій перспективі, погіршуючи загальну боєздатність військ у регіоні.

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Дослівно: "Мовний бар’єр суттєво впливає на ефективність взаємодії між північнокорейськими та російськими силами, що призводить до помилок, таких як дружній вогонь, і порушує загальну координацію операцій".

Деталі: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України північнокорейські війська помилково обстріляли автомобілі чеченського спецназу "Ахмат", що призвело до загибелі російських військовослужбовців.

Дослівно: "У ГУР повідомили, що контингент, який складається з російських і північнокорейських військовослужбовців у Курській області, втратив 200 осіб станом на 14 грудня внаслідок атаки українських безпілотників на позиції північнокорейських військ.

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Погана інтеграція і постійні проблеми з комунікацією між російськими і північнокорейськими військами, ймовірно, і надалі спричинятимуть тертя в російських військових операціях у Курській області в найближчій перспективі".

Ключові висновки: