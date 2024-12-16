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ISW: Северокорейцы и россияне не могут эффективно сотрудничать из-за языкового барьера

Иван ДьяконовПонедельник, 16 декабря 2024, 03:47
ISW: Северокорейцы и россияне не могут эффективно сотрудничать из-за языкового барьера
тела северокорейских военных в Курской области. Фото: Сергей Стерненко

Плохая координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в Курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя. Инциденты дружественного огня и трудности с коммуникацией снижают эффективность совместных операций.

Источник: ISW

Детали: Неэффективная коммуникация затрудняет координацию боевых действий, что особенно заметно в условиях интенсивных пехотных атак, к которым привлечены северокорейские подразделения. По информации ISW, такие проблемы являются системными и будут продолжаться в ближайшей перспективе, ухудшая общую боеспособность войск в регионе.

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Дословно: "Языковой барьер существенно влияет на эффективность взаимодействия между северокорейскими и российскими силами, что приводит к ошибкам, таким как дружественный огонь, и нарушает общую координацию операций".

Детали: По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины северокорейские войска ошибочно обстреляли автомобили чеченского спецназа "Ахмат", что привело к гибели российских военнослужащих.

Дословно: "В ГУР сообщили, что контингент, состоящий из российских и северокорейских военнослужащих в Курской области, потерял 200 человек по состоянию на 14 декабря в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск.

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Плохая интеграция и постоянные проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими войсками, вероятно, и в дальнейшем будут вызывать трения в российских военных операциях в Курской области в ближайшей перспективе".

Ключевые выводы:

  • Российские войска провели механизированный штурм численностью около батальона на Северском направлении после недавних сообщений о смене командования российских войск, действующих под Северском.
  • Недавний штурм Северска свидетельствует о том, что российские войска, похоже, учатся проводить более эффективные штурмы, но все еще далеки от восстановления маневренности на поле боя.
  • Сообщается, что северокорейские войска сталкиваются с большими потерями и плохой коммуникацией с российскими войсками в Курской области, что, вероятно, нарушает согласованность действий между российскими и северокорейскими военнослужащими и подрывает российские военные операции.
  • Ближайшие планы России в отношении ее военных активов в Сирии остаются неясными, поскольку продолжают поступать сообщения о том, что Россия достигла договоренностей о сохранении своих основных военных баз на западе Сирии, одновременно выводя войска с других своих баз в стране.
  • Российские войска продвинулись вблизи Северска, Торецка, Покровска и Угледара.
  • Российские источники продолжают жаловаться на недостаточную систему подготовки своих военных и на неумелых военных инструкторов.

ISWвойнаРосcияКНДР
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