ISW: Северокорейцы и россияне не могут эффективно сотрудничать из-за языкового барьера
Плохая координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в Курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя. Инциденты дружественного огня и трудности с коммуникацией снижают эффективность совместных операций.
Источник: ISW
Детали: Неэффективная коммуникация затрудняет координацию боевых действий, что особенно заметно в условиях интенсивных пехотных атак, к которым привлечены северокорейские подразделения. По информации ISW, такие проблемы являются системными и будут продолжаться в ближайшей перспективе, ухудшая общую боеспособность войск в регионе.
Дословно: "Языковой барьер существенно влияет на эффективность взаимодействия между северокорейскими и российскими силами, что приводит к ошибкам, таким как дружественный огонь, и нарушает общую координацию операций".
Детали: По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины северокорейские войска ошибочно обстреляли автомобили чеченского спецназа "Ахмат", что привело к гибели российских военнослужащих.
Дословно: "В ГУР сообщили, что контингент, состоящий из российских и северокорейских военнослужащих в Курской области, потерял 200 человек по состоянию на 14 декабря в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск.
Плохая интеграция и постоянные проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими войсками, вероятно, и в дальнейшем будут вызывать трения в российских военных операциях в Курской области в ближайшей перспективе".
Ключевые выводы:
- Российские войска провели механизированный штурм численностью около батальона на Северском направлении после недавних сообщений о смене командования российских войск, действующих под Северском.
- Недавний штурм Северска свидетельствует о том, что российские войска, похоже, учатся проводить более эффективные штурмы, но все еще далеки от восстановления маневренности на поле боя.
- Сообщается, что северокорейские войска сталкиваются с большими потерями и плохой коммуникацией с российскими войсками в Курской области, что, вероятно, нарушает согласованность действий между российскими и северокорейскими военнослужащими и подрывает российские военные операции.
- Ближайшие планы России в отношении ее военных активов в Сирии остаются неясными, поскольку продолжают поступать сообщения о том, что Россия достигла договоренностей о сохранении своих основных военных баз на западе Сирии, одновременно выводя войска с других своих баз в стране.
- Российские войска продвинулись вблизи Северска, Торецка, Покровска и Угледара.
- Российские источники продолжают жаловаться на недостаточную систему подготовки своих военных и на неумелых военных инструкторов.