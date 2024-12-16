Волц: Команда Трампа вивчає шляхи, як назавжди закінчити війну РФ проти України

Номінований Дональдом Трампом на посаду радника президента з національної безпеки Майк Волц, заявив, що команда Трампа вивчає можливі шляхи для завершення війни Росії проти України таким чином, щоб вона не відновилася у майбутньому.

Джерело: Волц в інтерв’ю телеканалу CBS News

Пряма мова: "Як виглядає успіх відповідно до наших інтересів? Як ми закінчимо війну? Хто за столом переговорів? Як ми можемо змусити всі сторони сісти за стіл переговорів і які рамки для угоди? Це речі, які ми обдумуємо з його фантастичною командою, яку він (Трамп – ред.) збирає".

Реклама:

Деталі: При цьому Волц зазначив, що не збирається вдаватися в подробиці.

Він також зазначив, що його команда активно координує свої дії з чинною адміністрацією США до інавгурації Трампа 20 січня, які стосуються будь-яких переговорів щодо припинення вогню в Україні..

Пряма мова: "Після виборів усі, хто приїжджав до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський… та інші … переходили до того, про що я говорив: як ми закінчимо цей конфлікт, як це зробити таким чином, щоб відновити стабільність, зупинити різанину і, сподіваюся, зробити це назавжди, а не просто... не просто призупинити? Це все, над чим ми думаємо".

РЕКЛАМА:

Передісторія: