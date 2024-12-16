Волц: Команда Трампа изучает пути, как навсегда закончить войну РФ против Украины

Номинированный Дональдом Трампом на должность советника президента по национальной безопасности Майк Волц, заявил, что команда Трампа изучает возможные пути для завершения войны России против Украины таким образом, чтобы она не возобновилась в будущем.

Источник: Волц в интервью телеканалу CBS News

Прямая речь: "Как выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы закончим войну? Кто за столом переговоров? Как мы можем заставить все стороны сесть за стол переговоров и какие рамки для сделки? Это вещи, которые мы обдумываем с его фантастической командой, которую он (Трамп – ред.) собирает".

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Детали: При этом Волц отметил, что не собирается вдаваться в подробности.

Он также отметил, что его команда активно координирует свои действия с действующей администрацией США до инаугурации Трампа 20 января, которые касаются любых переговоров по прекращению огня в Украине.

Прямая речь: "После выборов все, кто приезжал к нам, наши европейские союзники, президент Зеленский... и другие... переходили к тому, о чем я говорил: как мы закончим этот конфликт, как это сделать таким образом, чтобы восстановить стабильность, остановить резню и, надеюсь, сделать это навсегда, а не просто... не просто приостановить? Это все, над чем мы думаем".

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