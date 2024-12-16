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Премʼєр Словаччини прагне продовження транзиту російського газу через Україну у 2025 році

Іван Д'яконовПонеділок, 16 грудня 2024, 06:29
Премʼєр Словаччини прагне продовження транзиту російського газу через Україну у 2025 році
Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна веде "дуже інтенсивні" переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу в 2025 році.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Контракт між Україною та Росією на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Україна заявила, що не планує подовжувати дію контракту.

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За словами Фіцо, Словаччина проводить "дуже інтенсивні" переговори щодо збереження постачання.

"Ми не бачимо причин платити за газ більше через геополітичні обставини", – заявив словацький прем’єр на пресконференції 13 грудня, звинувачуючи Захід у тиску щодо газотранзиту.

Європейський Союз вже підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%. Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина, які закуповували понад 90% газу з Росії в 2023 році.

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Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен підтвердив, що ЄС активно готується до повного завершення газового співробітництва з Росією.

"Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та Росією", – заявив Йоргенсен в інтерв’ю Politico.

Передісторія: 

  • Австрійська компанія OMV 11 грудня оголосила про розірвання довгострокового контракту з російським "Газпромом", у відповідь на припинення поставок газу з 16 листопада до OMV.
  • Канцлер Австрії Карл Негаммер написав: "Нас не можна шантажувати". Негаммер додав, що Австрія "добре підготувалась. Ми збільшили запаси газу та знайшли альтернативних постачальників".
  • Через побоювання щодо припинення постачання газу з Росії Парламент Молдови 12 грудня затвердив надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів.

СловаччинаФіцогаз
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