Премʼєр Словаччини прагне продовження транзиту російського газу через Україну у 2025 році

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна веде "дуже інтенсивні" переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу в 2025 році.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Контракт між Україною та Росією на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Україна заявила, що не планує подовжувати дію контракту.

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За словами Фіцо, Словаччина проводить "дуже інтенсивні" переговори щодо збереження постачання.

"Ми не бачимо причин платити за газ більше через геополітичні обставини", – заявив словацький прем’єр на пресконференції 13 грудня, звинувачуючи Захід у тиску щодо газотранзиту.

Європейський Союз вже підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%. Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина, які закуповували понад 90% газу з Росії в 2023 році.

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Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен підтвердив, що ЄС активно готується до повного завершення газового співробітництва з Росією.

"Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та Росією", – заявив Йоргенсен в інтерв’ю Politico.

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