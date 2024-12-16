Премʼєр Словаччини прагне продовження транзиту російського газу через Україну у 2025 році
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна веде "дуже інтенсивні" переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу в 2025 році.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Контракт між Україною та Росією на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Україна заявила, що не планує подовжувати дію контракту.
За словами Фіцо, Словаччина проводить "дуже інтенсивні" переговори щодо збереження постачання.
"Ми не бачимо причин платити за газ більше через геополітичні обставини", – заявив словацький прем’єр на пресконференції 13 грудня, звинувачуючи Захід у тиску щодо газотранзиту.
Європейський Союз вже підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%. Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина, які закуповували понад 90% газу з Росії в 2023 році.
Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен підтвердив, що ЄС активно готується до повного завершення газового співробітництва з Росією.
"Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та Росією", – заявив Йоргенсен в інтерв’ю Politico.
Передісторія:
- Австрійська компанія OMV 11 грудня оголосила про розірвання довгострокового контракту з російським "Газпромом", у відповідь на припинення поставок газу з 16 листопада до OMV.
- Канцлер Австрії Карл Негаммер написав: "Нас не можна шантажувати". Негаммер додав, що Австрія "добре підготувалась. Ми збільшили запаси газу та знайшли альтернативних постачальників".
- Через побоювання щодо припинення постачання газу з Росії Парламент Молдови 12 грудня затвердив надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів.