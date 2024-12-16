Премьер Словакии желает продления транзита российского газа через Украину в 2025 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Украина заявила, что не планирует продлевать действие контракта.

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По словам Фицо, Словакия проводит "очень интенсивные" переговоры по сохранению поставок.

"Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – заявил словацкий премьер на пресс-конференции 13 декабря, обвиняя Запад в давлении по газотранзиту.

Европейский Союз уже подготовился к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину – до 4%. Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в 2023 году.

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен подтвердил, что ЕС активно готовится к полному завершению газового сотрудничества с Россией.

"Наш основной приоритет – полностью разорвать энергетические связи между ЕС и Россией", – заявил Йоргенсен в интервью Politico.

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