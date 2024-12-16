Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Словакии желает продления транзита российского газа через Украину в 2025 году

Иван ДьяконовПонедельник, 16 декабря 2024, 06:29
Премьер Словакии желает продления транзита российского газа через Украину в 2025 году
Роберт Фицо. Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Украина заявила, что не планирует продлевать действие контракта.

Реклама:

По словам Фицо, Словакия проводит "очень интенсивные" переговоры по сохранению поставок.

"Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – заявил словацкий премьер на пресс-конференции 13 декабря, обвиняя Запад в давлении по газотранзиту.

Европейский Союз уже подготовился к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину – до 4%. Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в 2023 году.

РЕКЛАМА:

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен подтвердил, что ЕС активно готовится к полному завершению газового сотрудничества с Россией.

"Наш основной приоритет – полностью разорвать энергетические связи между ЕС и Россией", – заявил Йоргенсен в интервью Politico.

Предыстория: 

  • Австрийская компания OMV 11 декабря объявила о расторжении долгосрочного контракта с российским "Газпромом", в ответ на прекращение поставок газа с 16 ноября в OMV.
  • Канцлер Австрии Карл Негаммер написал: "Нас нельзя шантажировать". Негаммер добавил, что Австрия "хорошо подготовилась. Мы увеличили запасы газа и нашли альтернативных поставщиков".
  • Из-за опасений относительно прекращения поставок газа из России Парламент Молдовы 12 декабря утвердил чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней.

СловакияФицогаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Словакия
Президент Словакии: Украине придется потерять территории ради мира
Словацкие депутаты собрались поехать с официальным визитом в Москву
Словацкий премьер поедет в Москву по приглашению Путина праздновать 9 мая
Последние новости
20:41
Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
Все новости...
Реклама:
Реклама: