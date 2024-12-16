Премьер Словакии желает продления транзита российского газа через Украину в 2025 году
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Украина заявила, что не планирует продлевать действие контракта.
По словам Фицо, Словакия проводит "очень интенсивные" переговоры по сохранению поставок.
"Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – заявил словацкий премьер на пресс-конференции 13 декабря, обвиняя Запад в давлении по газотранзиту.
Европейский Союз уже подготовился к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину – до 4%. Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в 2023 году.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен подтвердил, что ЕС активно готовится к полному завершению газового сотрудничества с Россией.
"Наш основной приоритет – полностью разорвать энергетические связи между ЕС и Россией", – заявил Йоргенсен в интервью Politico.
Предыстория:
- Австрийская компания OMV 11 декабря объявила о расторжении долгосрочного контракта с российским "Газпромом", в ответ на прекращение поставок газа с 16 ноября в OMV.
- Канцлер Австрии Карл Негаммер написал: "Нас нельзя шантажировать". Негаммер добавил, что Австрия "хорошо подготовилась. Мы увеличили запасы газа и нашли альтернативных поставщиков".
- Из-за опасений относительно прекращения поставок газа из России Парламент Молдовы 12 декабря утвердил чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней.