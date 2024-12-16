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ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 12 танків

Ірина БалачукПонеділок, 16 грудня 2024, 07:46
ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 12 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували ще понад тисячу загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 763 510 (+1 070) осіб,
  • танків – 9 563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 19 736 (+29) од,
  • артилерійських систем – 21 151 (+23) од,
  • РСЗВ – 1 256 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 025 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 372 (+16) од,
  • крилатих ракет – 2 943 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 480 (+82) од,
  • спеціальної техніки – 3 650 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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