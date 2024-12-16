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ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 12 танков

Ирина БалачукПонедельник, 16 декабря 2024, 07:46
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 12 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали еще более тысячи захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 763 510 (+1 070) человек,
  • танков – 9 563 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 736 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 21 151 (+23) ед,
  • РСЗО – 1 256 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 025 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 372 (+16) ед,
  • крылатых ракет – 2 943 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 480 (+82) ед,
  • специальной техники – 3 650 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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