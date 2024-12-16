ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 12 танков
Понедельник, 16 декабря 2024, 07:46
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали еще более тысячи захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 763 510 (+1 070) человек,
- танков – 9 563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 19 736 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 21 151 (+23) ед,
- РСЗО – 1 256 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 025 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 372 (+16) ед,
- крылатых ракет – 2 943 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 480 (+82) ед,
- специальной техники – 3 650 (+2) ед.
Данные уточняются.