З 2022 року бійці надіслали омбудсмену майже 2 тисячі скарг на військові частини
З 2022 року бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 звернення зі скаргами на військові частини.
Джерело: стаття УП "Інженерна сімʼя. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ї понтонно-мостової бригади", відповідь Секретаріату омбудсмена на запит "Української правди"
Деталі: Так, у 2022 році до уповноваженого надійшло 435 звернень від бійців, з яких у 136 органом-порушником було зазначено військові частини.
В 2023 році омбудсмен отримав 2 779 листів від військових, серед них 792 – скарги на частини.
За 11 місяців 2024 року воїни зверталися до Дмитра Лубінця 3 807 разів, з яких 1 036 скаржилися на військові частини.
У першому півріччі 2024 року до омбудсмена надійшло майже вдвічі більше звернень від військових (в яких органом-порушником зазначено частини), ніж за аналогічний період минулого року.
Передісторія:
- Вже кілька років президент Володимир Зеленський анонсує створення інституту військового омбудсмена в Україні для захисту прав бійців.
- 19 листопада 2024 року Зеленський заявив, що доручив Міністерству оборони України та військовому командуванню обрати й призначити військового омбудсмена найближчим часом.