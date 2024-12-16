З 2022 року бійці надіслали омбудсмену майже 2 тисячі скарг на військові частини

З 2022 року бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 звернення зі скаргами на військові частини.

Джерело: стаття УП "Інженерна сімʼя. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ї понтонно-мостової бригади", відповідь Секретаріату омбудсмена на запит "Української правди"

Деталі: Так, у 2022 році до уповноваженого надійшло 435 звернень від бійців, з яких у 136 органом-порушником було зазначено військові частини.

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В 2023 році омбудсмен отримав 2 779 листів від військових, серед них 792 – скарги на частини.

За 11 місяців 2024 року воїни зверталися до Дмитра Лубінця 3 807 разів, з яких 1 036 скаржилися на військові частини.

У першому півріччі 2024 року до омбудсмена надійшло майже вдвічі більше звернень від військових (в яких органом-порушником зазначено частини), ніж за аналогічний період минулого року.

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Відповідь Секретаріату омбудсмена на запит "Української правди"

Передісторія: