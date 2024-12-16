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С 2022 года бойцы прислали омбудсмену почти 2 тысячи жалоб на воинские части

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукПонедельник, 16 декабря 2024, 08:14
С 2022 года бойцы прислали омбудсмену почти 2 тысячи жалоб на воинские части
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

С 2022 года бойцы прислали уполномоченному Верховной Рады по правам человека 1964 обращения с жалобами на воинские части.

Источник: статья УП "Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады", ответ Секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды"

Детали: Так, в 2022 году к уполномоченному поступило 435 обращений от бойцов, из которых в 136 органом-нарушителем были указаны воинские части.

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В 2023 году омбудсмен получил 2 779 писем от военных, среди них 792 – жалобы на части.

За 11 месяцев 2024 года воины обращались к Дмитрию Лубинцу 3 807 раз, из которых 1 036 жаловались на воинские части.

В первом полугодии 2024 года к омбудсмену поступило почти вдвое больше обращений от военных (в которых органом-нарушителем указаны части), чем за аналогичный период прошлого года. 

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Ответ Секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды"

Предыстория:

Вооруженные силыармияправа человекаомбудсмен
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