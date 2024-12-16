Росіяни за добу атакували 4 напрямки фронту та курський плацдарм понад 170 разів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 228 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація спостерігалася на Сівесрькому, Покровському, Курахівському і Времівському напрямках, які ворог атакував загалом 133 рази, також росіяни атакували курський плацдарм 38 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.

Реклама:

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.

На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 38 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.