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Россияне за сутки атаковали 4 направления фронта и курский плацдарм более 170 раз

Станислав ПогориловПонедельник, 16 декабря 2024, 08:31
Россияне за сутки атаковали 4 направления фронта и курский плацдарм более 170 раз
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 228 боевых столкновений. Самая горячая ситуация наблюдалась на Сивесрьком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, которые враг атаковал всего 133 раза, также россияне атаковали курский плацдарм 38 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

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На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды.

На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцевки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 38 вражеских атак на направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о пяти авиаударах с применением пяти КАБ.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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