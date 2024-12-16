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Дрони знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області – джерела

Валентина Романенко, Альона Мазуренко Понеділок, 16 грудня 2024, 09:46
Дрони знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області – джерела
скриншот із відео

Захисники безпілотниками знищили ворожий склад артилерійських та мінометних боєприпасів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Джерело: поінформовані співрозмовники в спецслужбах

Дослівно: "З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області".

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Деталі: Повідомляється, що там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За даними джерел, в результаті спецоперації на складі всю ніч лунали вибухи.

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Крім того, знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

безпілотники
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