Дрони знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області – джерела
Захисники безпілотниками знищили ворожий склад артилерійських та мінометних боєприпасів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.
Джерело: поінформовані співрозмовники в спецслужбах
Дослівно: "З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області".
Деталі: Повідомляється, що там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.
Захисники дронами знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області pic.twitter.com/UDthrP9EUs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 16, 2024
За даними джерел, в результаті спецоперації на складі всю ніч лунали вибухи.
Крім того, знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.