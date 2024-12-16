Дрони знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області – джерела

Захисники безпілотниками знищили ворожий склад артилерійських та мінометних боєприпасів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Джерело: поінформовані співрозмовники в спецслужбах

Дослівно: "З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Захисники дронами знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області pic.twitter.com/UDthrP9EUs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 16, 2024

За даними джерел, в результаті спецоперації на складі всю ніч лунали вибухи.

РЕКЛАМА:

Крім того, знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.