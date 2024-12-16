Дроны уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области – источники

Защитники беспилотниками уничтожили вражеский склад артиллерийских и минометных боеприпасов возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.

Источник: информированные собеседники в спецслужбах

Дословно: "Появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях. Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области".

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Детали: Сообщается, что там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

По данным источников, в результате спецоперации на складе всю ночь раздавались взрывы.

Захисники дронами знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області pic.twitter.com/UDthrP9EUs РЕКЛАМА: December 16, 2024

Кроме того, уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.