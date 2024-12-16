Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области – источники

Валентина Романенко, Алена МазуренкоПонедельник, 16 декабря 2024, 09:46
Дроны уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области – источники
скриншот из видео

Защитники беспилотниками уничтожили вражеский склад артиллерийских и минометных боеприпасов возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.

Источник: информированные собеседники в спецслужбах

Дословно: "Появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях. Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

По данным источников, в результате спецоперации на складе всю ночь раздавались взрывы.

Кроме того, уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.

беспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Президент Словакии: Украине придется потерять территории ради мира
Волц: Команда Трампа изучает пути, как навсегда закончить войну РФ против Украины
Россияне атаковали с дрона магазин в Бериславе: погибла 53-летняя женщина
Песков заявил, что говорить о миротворцах в Украине рано
Последние новости
20:41
Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
Все новости...
Реклама:
Реклама: