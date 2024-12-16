Попри посилений митний контроль з РФ і санкції до Росії досі намагаються ввозити готівку, дрони і Starlink
Естонія продовжує фіксувати порушення правил імпорту до Росії, незважаючи на запровадження посиленого митного контролю на східному кордоні ЄС з РФ та санкції проти країни-агресорки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt
Деталі: За словами представника Управління поліції та прикордонної охорони Естонії з прикордонного міста Нарва Еeріка Пургеля, через прикордонний перехід намагаються ввезти в Росію дуже різні санкційні товари. Також серйозною проблемою залишаються спроби вивезення в РФ готівки.
Пряма мова Пургеля: "Ми все ще бачимо десятки тисяч євро на день, які намагаються потрапити до Росії в багажі людей".
Він додав, що окрім безпілотників, мікросхем і всілякої електроніки, через кордон також перевозять системи супутникового зв'язку Starlink.
Пургель вважає, що суворі перевірки пасажирів, які перетинають кордон, "дуже виправдані". Вони діють як стримуючий фактор.
Передісторія:
- 8 серпня Естонія запровадила більш суворі перевірки на пунктах пропуску в Нарві, Койдула і Лухамаа. Вони замінили попередні випадкові перевірки, засновані на оцінці ризиків.
- З того часу на площі Петрі перед прикордонною станцією на пункті пропуску в Нарві, де щодня перетинають кордон близько 1 600 осіб, утворилися довгі черги.
- Естонія вирішила перевіряти багаж усіх мандрівників через масовість спроб порушувати заборону на перевезення підсанкційних товарів. Оскільки сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий вже майже рік, через Естонію їдуть також росіяни, які прямують з або до країн Північної Європи.
- З початку війни Росії проти України ЄС запровадив 14 пакетів санкцій проти Росії, багато з яких містять торговельні обмеження. Незабаром має з'явитися ще один пакет – країни ЄС домовилися про це цього місяця.