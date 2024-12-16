Попри посилений митний контроль з РФ і санкції до Росії досі намагаються ввозити готівку, дрони і Starlink

Естонія продовжує фіксувати порушення правил імпорту до Росії, незважаючи на запровадження посиленого митного контролю на східному кордоні ЄС з РФ та санкції проти країни-агресорки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: За словами представника Управління поліції та прикордонної охорони Естонії з прикордонного міста Нарва Еeріка Пургеля, через прикордонний перехід намагаються ввезти в Росію дуже різні санкційні товари. Також серйозною проблемою залишаються спроби вивезення в РФ готівки.

Реклама:

Пряма мова Пургеля: "Ми все ще бачимо десятки тисяч євро на день, які намагаються потрапити до Росії в багажі людей".

Він додав, що окрім безпілотників, мікросхем і всілякої електроніки, через кордон також перевозять системи супутникового зв'язку Starlink.

Пургель вважає, що суворі перевірки пасажирів, які перетинають кордон, "дуже виправдані". Вони діють як стримуючий фактор.

РЕКЛАМА:

Передісторія: