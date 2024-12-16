Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Попри посилений митний контроль з РФ і санкції до Росії досі намагаються ввозити готівку, дрони і Starlink

Іванна Костіна, Ірина БалачукПонеділок, 16 грудня 2024, 09:47
Попри посилений митний контроль з РФ і санкції до Росії досі намагаються ввозити готівку, дрони і Starlink
Фото baltnews.com

Естонія продовжує фіксувати порушення правил імпорту до Росії, незважаючи на запровадження посиленого митного контролю на східному кордоні ЄС з РФ та санкції проти країни-агресорки.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: За словами представника Управління поліції та прикордонної охорони Естонії з прикордонного міста Нарва Еeріка Пургеля, через прикордонний перехід намагаються ввезти в Росію дуже різні санкційні товари. Також серйозною проблемою залишаються спроби вивезення в РФ готівки.

Реклама:

Пряма мова Пургеля: "Ми все ще бачимо десятки тисяч євро на день, які намагаються потрапити до Росії в багажі людей".

Він додав, що окрім безпілотників, мікросхем і всілякої електроніки, через кордон також перевозять системи супутникового зв'язку Starlink.

Пургель вважає, що суворі перевірки пасажирів, які перетинають кордон, "дуже виправдані". Вони діють як стримуючий фактор.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 8 серпня Естонія запровадила більш суворі перевірки на пунктах пропуску в Нарві, Койдула і Лухамаа. Вони замінили попередні випадкові перевірки, засновані на оцінці ризиків.
  • З того часу на площі Петрі перед прикордонною станцією на пункті пропуску в Нарві, де щодня перетинають кордон близько 1 600 осіб, утворилися довгі черги.
  • Естонія вирішила перевіряти багаж усіх мандрівників через масовість спроб порушувати заборону на перевезення підсанкційних товарів. Оскільки сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий вже майже рік, через Естонію їдуть також росіяни, які прямують з або до країн Північної Європи.
  • З початку війни Росії проти України ЄС запровадив 14 пакетів санкцій проти Росії, багато з яких містять торговельні обмеження. Незабаром має з'явитися ще один пакет – країни ЄС домовилися про це цього місяця.

ЕстоніяРосіякордонімпорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Естонія
Глава розвідки Естонії: Вражає, як ЗСУ витримують тиск РФ на Покровському напрямку
РФ просувається на Покровсько-Курахівському напрямку, а ЗСУ мають успіх на Куп'янському – розвідка Естонії
МЗС Естонії виділить додаткові 200 тисяч євро для допомоги Україні
Останні новини
20:41
Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з "екстремізмом" з України
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: