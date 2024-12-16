Несмотря на усиленный таможенный контроль с РФ и санкции в Россию до сих пор пытаются ввозить наличные, дроны и Starlink
Эстония продолжает фиксировать нарушения правил импорта в Россию, несмотря на введение усиленного таможенного контроля на восточной границе ЕС с РФ и санкции против страны-агрессора.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt
Детали: По словам представителя Управления полиции и пограничной охраны Эстонии из пограничного города Нарва Ээрика Пургеля, через пограничный переход пытаются ввезти в Россию очень разные санкционные товары. Также серьезной проблемой остаются попытки вывоза в РФ наличных денег.
Прямая речь Пургеля: "Мы все еще видим десятки тысяч евро в день, которые пытаются попасть в Россию в багаже людей".
Он добавил, что кроме беспилотников, микросхем и всевозможной электроники, через границу также перевозят системы спутниковой связи Starlink.
Пургель считает, что строгие проверки пассажиров, пересекающих границу, "очень оправданы". Они действуют как сдерживающий фактор.
Предыстория:
- 8 августа Эстония ввела более строгие проверки на пунктах пропуска в Нарве, Койдула и Лухамаа. Они заменили предыдущие случайные проверки, основанные на оценке рисков.
- С тех пор на площади Петри перед пограничной станцией на пункте пропуска в Нарве, где ежедневно пересекают границу около 1 600 человек, образовались длинные очереди.
- Эстония решила проверять багаж всех путешественников из-за массовости попыток нарушать запрет на перевозку подсанкционных товаров. Поскольку сухопутная граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, через Эстонию едут также россияне, которые направляются из или в страны Северной Европы.
- С начала войны России против Украины ЕС ввел 14 пакетов санкций против России, многие из которых содержат торговые ограничения. Вскоре должен появиться еще один пакет – страны ЕС договорились об этом в этом месяце.