Несмотря на усиленный таможенный контроль с РФ и санкции в Россию до сих пор пытаются ввозить наличные, дроны и Starlink

Эстония продолжает фиксировать нарушения правил импорта в Россию, несмотря на введение усиленного таможенного контроля на восточной границе ЕС с РФ и санкции против страны-агрессора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt

Детали: По словам представителя Управления полиции и пограничной охраны Эстонии из пограничного города Нарва Ээрика Пургеля, через пограничный переход пытаются ввезти в Россию очень разные санкционные товары. Также серьезной проблемой остаются попытки вывоза в РФ наличных денег.

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Прямая речь Пургеля: "Мы все еще видим десятки тысяч евро в день, которые пытаются попасть в Россию в багаже людей".

Он добавил, что кроме беспилотников, микросхем и всевозможной электроники, через границу также перевозят системы спутниковой связи Starlink.

Пургель считает, что строгие проверки пассажиров, пересекающих границу, "очень оправданы". Они действуют как сдерживающий фактор.

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