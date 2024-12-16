Каллас пояснила, чому наразі неможлива миротворча місія в Україні

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас. Фото з Facebook

Перед тим, як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Каллас після прибуття на її перше на посаді засідання міністрів закордонних справ країн ЄС

Пряма мова високої представниці ЄС: "Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло".

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Деталі: Вона згадала інтерв’ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова Такеру Карлсону, з якого видно, що Росія не відмовилася від своїх цілей.

"Ми не можемо це обговорювати", – зазначила Каллас.

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