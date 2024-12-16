Каллас пояснила, чому наразі неможлива миротворча місія в Україні
Понеділок, 16 грудня 2024, 10:46
Перед тим, як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Каллас після прибуття на її перше на посаді засідання міністрів закордонних справ країн ЄС
Пряма мова високої представниці ЄС: "Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло".
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Деталі: Вона згадала інтерв’ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова Такеру Карлсону, з якого видно, що Росія не відмовилася від своїх цілей.
"Ми не можемо це обговорювати", – зазначила Каллас.
Передісторія:
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- Раніше ЗМІ повідомляли, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.
- У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон, ймовірно, винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.
- Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.