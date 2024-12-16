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Каллас объяснила, почему сейчас невозможна миротворческая миссия в Украине

Ирина Балачук, Иванна КостинаПонедельник, 16 декабря 2024, 10:46
Каллас объяснила, почему сейчас невозможна миротворческая миссия в Украине
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас. Фото из Facebook

Перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена, заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Каллас после прибытия на ее первое в должности заседание министров иностранных дел стран ЕС

Прямая речь высокой представительницы ЕС: "Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно".

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Детали: Она вспомнила интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, из которого видно, что Россия не отказалась от своих целей.

"Мы не можем это обсуждать", – отметила Каллас.

Предыстория: 

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  • Ранее СМИ сообщали, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.
  • "Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон, вероятно, вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.
  • В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.

ЕСмиротворцыУкраина
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