Каллас объяснила, почему сейчас невозможна миротворческая миссия в Украине
Понедельник, 16 декабря 2024, 10:46
Перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена, заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Каллас после прибытия на ее первое в должности заседание министров иностранных дел стран ЕС
Прямая речь высокой представительницы ЕС: "Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно".
Реклама:
Детали: Она вспомнила интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, из которого видно, что Россия не отказалась от своих целей.
"Мы не можем это обсуждать", – отметила Каллас.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Ранее СМИ сообщали, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.
- "Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон, вероятно, вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.
- В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.