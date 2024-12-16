Норвегія виділяє $242 млн на посилення морської оборони України

Норвегія виділяє ще 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн) на посилення морської оборони України.

Джерело: заява премʼєр-міністра країни Йонаса Гара Стьоре, "Європейська прда"

Деталі: Як зазначено, серед іншого, кошти будуть спрямовані на захист людей в Україні від атак, розмінування та підготовку українських військових.

Реклама:

Норвезький прем'єр заявив, що Україна потребує більшої підтримки, щоб послабити російські морські сили в Чорному морі в майбутньому.

"Це необхідно для захисту українського населення та інфраструктури від нападів російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує значний дохід для України", – додав Стьоре.

Наприкінці листопада партії норвезького парламенту підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон у 2025 році.

РЕКЛАМА:

Нещодавно стало відомо, що у 2025 році Норвегія долучиться до підготовки українських пілотів і техніків винищувачів F-16, що проходитиме на території Португалії.