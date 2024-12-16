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Норвегия выделяет $242 млн на усиление морской обороны Украины

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПонедельник, 16 декабря 2024, 11:59
Норвегия выделяет $242 млн на усиление морской обороны Украины
Фото иллюстративное с pixabay.com

Норвегия выделяет еще 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн) на усиление морской обороны Украины.

Источник: заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре, "Европейская правда"

Детали: Как указано, среди прочего, средства будут направлены на защиту людей в Украине от атак, разминирование и подготовку украинских военных.

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Норвежский премьер заявил, что Украина нуждается в большей поддержке, чтобы ослабить российские морские силы в Черном море в будущем.

"Это необходимо для защиты украинского населения и инфраструктуры от нападений российского Черноморского флота. Также важно защитить экспорт зерна и других товаров морем, который обеспечивает значительный доход для Украины", – добавил Стёре.

В конце ноября партии норвежского парламента поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 млрд норвежских крон в 2025 году.

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Недавно стало известно, что в 2025 году Норвегия присоединится к подготовке украинских пилотов и техников истребителей F-16, которая будет проходить на территории Португалии.

НорвегияУкраина
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