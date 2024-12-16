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У Кремлі повторили, що Путін погоджувався на ідею Орбана про "різдвяне перемир′я"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 грудня 2024, 12:36
У Кремлі повторили, що Путін погоджувався на ідею Орбана про різдвяне перемир′я
Віктор Орбан, Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков знову повторив, що Володимир Путін у розмовах з Віктором Орбаном підтримував ініціативу угорського прем′єра щодо "різдвяного перемир′я", однак Україна начебто не погодилась на це.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"

Пряма мова Пєскова: Ви знаєте, що Путін розмовляє з Орбаном. І Путін підтримав мирні зусилля прем'єр-міністра Угорщини (щодо "різдвяного перемир'я" - ред.). Але водночас цих зусиль не підтримала українська сторона, саме Зеленський. Ось така ситуація".

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Деталі: Пєсков також заявив про готовність Кремля відновити мирні переговори, але на базі так званих "стамбульських домовленостей".

"Путін неодноразово повторював, що вони (переговори - ред.) могли б відновитися на базі стамбульських домовленостей. Вони були узгоджені, але потім також українська сторона покинула стіл переговорів", - сказав Пєсков.

Що було раніше: 12 грудня Пєсков заявляв, що у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між Росією та Україною РФ передала Будапешту свої пропозиції щодо цього. За його словами, Орбан під час телефонної розмови з Путіним виступив із пропозицією здійснити напередодні Різдва великий обмін полоненими між Росією і Україною, а також оголосити про різдвяне припинення вогню.

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"Цього ж дня ФСБ Росії передала в посольство Угорщини в Москві наші пропозиції щодо обміну полоненими, однак, судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана", – сказав Пєсков.

  • Передісторія:

  • 11 грудня Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.
  • Орбан сказав про це у коментарі до допису президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Путіним, що відбулась у середу.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зателефонував своєму колезі з РФ Сергію Лаврову, щоб поскаржитись через це на Україну.
  • Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц заявив, що у світі були б раді "певному припиненню" бойових дій в Україні на кшталт запропонованого Віктором Орбаном "різдвяного перемир'я".

ОрбанПутінперемир’явійна
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