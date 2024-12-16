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В Кремле повторили, что Путин соглашался на идею Орбана о "рождественском перемирии"

Станислав ПогориловПонедельник, 16 декабря 2024, 12:36
В Кремле повторили, что Путин соглашался на идею Орбана о рождественском перемирии
Виктор Орбан, Владимир путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков снова повторил, что Владимир Путин в разговорах с Виктором Орбаном поддерживал инициативу венгерского премьера о "рождественском перемирии", однако Украина якобы не согласилась на это.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"

Прямая речь Пескова: Вы знаете, что Путин разговаривает с Орбаном. И Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии (относительно ("рождественского перемирия" - ред.). Но при этом эти усилия не поддержала украинская сторона, именно Зеленский. Вот такая ситуация".

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Детали: Песков также заявил о готовности Кремля возобновить мирные переговоры, но на базе так называемых "стамбульских договоренностей".

"Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал Песков.

Что предшествовало: 12 декабря Песков заявлял, что в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между Россией и Украиной РФ передала Будапешту свои предложения на этот счет. По его словам, Орбан во время телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества большой обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.

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"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", – сказал Песков.

Предыстория:

  • 11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.
  • Орбан сказал об этом в комментарии к сообщению президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, который состоялся в среду.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил своему коллеге из РФ Сергею Лаврову, чтобы пожаловаться из-за этого на Украину.
  • Номинированный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что в мире были бы рады "определенному прекращению" боевых действий в Украине вроде предложенного Виктором Орбаном "рождественского перемирия".

ОрбанПутинперемириевойна
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