Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков снова повторил, что Владимир Путин в разговорах с Виктором Орбаном поддерживал инициативу венгерского премьера о "рождественском перемирии", однако Украина якобы не согласилась на это.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"

Прямая речь Пескова: Вы знаете, что Путин разговаривает с Орбаном. И Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии (относительно ("рождественского перемирия" - ред.). Но при этом эти усилия не поддержала украинская сторона, именно Зеленский. Вот такая ситуация".

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Детали: Песков также заявил о готовности Кремля возобновить мирные переговоры, но на базе так называемых "стамбульских договоренностей".

"Путин неоднократно повторял, что они (переговоры - ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", - сказал Песков.

Что предшествовало: 12 декабря Песков заявлял, что в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между Россией и Украиной РФ передала Будапешту свои предложения на этот счет. По его словам, Орбан во время телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества большой обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.

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"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", – сказал Песков.

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