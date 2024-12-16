Путін заявив, що Захід "доводить Росію до червоної межі"
Російський правитель Володимир Путін під час свого виступу перед Міноборони РФ заявив, що Захід "доводить Росію до червоної межі" і Москва не може не відповідати.
Джерело: Медуза
Дослівно: "Захід доводить Росію до червоної межі, на це Москва не може не відповідати".
Деталі: Також він заявив, що серійний випуск ракети "Орєшнік" розпочнеться найближчим часом, а чисельність збройних сил РФ збільшено до 1,5 мільйона осіб.
За його словами, окупанти за рік захопили 189 населених пунктів в Україні, а в Європі наразі дислоковано вже понад 100 тисяч американських військових.
Путін також заявив, що плани США щодо розміщення високоточних ракет середньої і малої дальності "викликають стурбованість" і Росія зніме з себе обмеження щодо розміщення РСМД, якщо США почнуть розгортання таких систем.