Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что Запад "доводит Россию до красной черты"

Алена МазуренкоПонедельник, 16 декабря 2024, 13:55
Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты
Владимир Путин

Российский правитель Владимир Путин во время своего выступления перед Минобороны РФ заявил, что Запад "доводит Россию до красной черты" и Москва не может не отвечать.

Источник: Медуза

Дословно: "Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать".

Реклама:

Детали: Также он заявил, что серийный выпуск ракеты "Орешник" начнется в ближайшее время, а численность вооруженных сил РФ увеличена до 1,5 миллиона человек.

По его словам, оккупанты за год захватили 189 населенных пунктов в Украине, а в Европе сейчас дислоцировано уже более 100 тысяч американских военных.

Путин также заявил, что планы США по размещению высокоточных ракет средней и малой дальности "вызывают обеспокоенность" и Россия снимет с себя ограничения по размещению РСМД, если США начнут развертывание таких систем.

ПутинРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Ростовской области РФ сообщили об атаке беспилотников на Миллерово

Суд оставил Романа Гринкевича под стражей до 21 января и уменьшил сумму залога

"Укрэнерго" отменила экстренные отключения света

Зеленский присвоил дипломатический ранг руководительнице аппарата ОП

Зеленский: Потери армии КНДР на Курщине превышают 3 тысячи человек

В Братиславе вышли на протест "Хватит России" из-за визита Фицо к Путину

Все новости...
Путин
В Кремле повторили, что Путин соглашался на идею Орбана о "рождественском перемирии"
Путин требует спасти российскую угольную промышленность
Генсек НАТО: В обсуждениях о мирном соглашении по Украине есть маленькая проблема
Последние новости
23:46
Главы МИД и Минобороны сохранили должности в новом правительстве Франции
23:32
С начала суток на фронте произошло 235 боевых столкновений - Генштаб
22:49
видеоВ Ростовской области РФ сообщили об атаке беспилотников на Миллерово
22:28
Акции Торонто снижаются на фоне постоянных опасений относительно экономического роста
22:24
Зеленский поручил МИД установить контакты с новой властью Сирии
22:15
киберспортNAVI сохранили место в тройке лучших команд мира по Counter-Strike 2
22:12
Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине
22:02
Скандал с профессором КНУ: Лубинец требует провести служебное расследование
21:58
Defence Express: Одна из деталей "Орешника" изготовлена еще в 2017 году
21:56
БоксЭкс-чемпион мира раскритиковал Дюбуа за выход на ринг после боя Усик – Фьюри
Все новости...
Реклама:
Реклама: