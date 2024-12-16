Путин заявил, что Запад "доводит Россию до красной черты"

Российский правитель Владимир Путин во время своего выступления перед Минобороны РФ заявил, что Запад "доводит Россию до красной черты" и Москва не может не отвечать.

Источник: Медуза

Дословно: "Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать".

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Детали: Также он заявил, что серийный выпуск ракеты "Орешник" начнется в ближайшее время, а численность вооруженных сил РФ увеличена до 1,5 миллиона человек.

По его словам, оккупанты за год захватили 189 населенных пунктов в Украине, а в Европе сейчас дислоцировано уже более 100 тысяч американских военных.

Путин также заявил, что планы США по размещению высокоточных ракет средней и малой дальности "вызывают обеспокоенность" и Россия снимет с себя ограничения по размещению РСМД, если США начнут развертывание таких систем.