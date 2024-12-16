Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав голові депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті Юрій Бойку, який підня тези пропаганди РФ про "радикалів", хто насправді відповідальний за насильство в Україні.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищені рашистами понад 500 храмів різних конфесій.

Реклама:

Не можна говорити про наругу над памʼятниками, не згадуючи прострілену російськими мародерами голову памʼятника Шевченка у Бородянці.

Ну і взагалі, не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна — єдиного, хто винен у всьому цьому".

Деталі: Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила в свою чергу, що парламент може на погоджувальній раді розглянути заяви Бойка, які повторюють російську пропаганду.

РЕКЛАМА:

"Питання єдності – це запорука майбутнього України. Тому, звісно, коли ми бачимо такі експресивні заяви, це свідчення одне тільки є, що деякі політичні сили почули запах виборів. І це дуже, як на мене, є ганебно… Вони потребують політичної адекватної відповіді. Думаю, що ми на погоджувальній Раді парламенту це теж будемо розглядати – перше. А друге – звісно, кожен із нас як громадянин дасть цьому оцінку", - цитує Кондратюк "Радіо Свобода".

Що передувало: Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.

Довідково: ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя") – заборонена в Україні проросійська політична партія, що діяла в 1999-2022 роках. Очільниками партії були Юрій Бойко, Вадим Рабінович, кум правителя РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та Сергій Льовочкін, членом партії був також Нестор Шуфрич. У 2022 році діяльність ОПЗЖ була заборонена.

Підозрюваний у державній зраді Медведчук був затриманий СБУ в 2022 році, позбавлений українського громадянства, та згодом переданий Росії в обмін на українських захисників Маріуполя, зокрема, бійців "Азова".

Шуфричу в 2023 році вручили підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою.

Як писав рух "Чесно", керівництво партії "Слуга народу" – Давид Арахамія та Олена Шуляк та ще майже 70 парламентарів відмовилися підписати звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, у якому пропонувалося винести на голосування ініціативу про позбавлення повноважень депутатів від ОПЗЖ. Противником цієї ініціативи також стала фракція "Батьківщина", практично в повному складі.

Президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", бо рішення було б неконституційним, а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.

Згідно зі статтею 81 Конституції України, повноваження народних депутатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

7) його смерті.

Представники партії "Слуга народу" та керівництва Верховної Ради нерідко заявляють, що нардепи від ОПЗЖ є "корисними", оскільки дають голоси в ситуації, коли монобільшості бракує своїх.

Нагадаємо: Як писала "Українська правда", за замірами соціологів, після трьох років повномасштабної війни нова умовна "Партія регіонів" досі може розгорнути діяльність на електоральному полі об'ємом у 20-30%.

Читайте також: Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", вагання Зеленського, Тимошенко і спонсори