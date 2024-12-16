Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил председателю депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте Юрий Бойко, который поднял тезисы пропаганды РФ о "радикалах", кто на самом деле ответственен за насилие в Украине.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не вспоминая об уничтоженных рашистами более 500 храмов разных конфессий.

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Нельзя говорить о надругательстве над памятниками, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке.

Ну и вообще, нельзя говорить о любом насилии над людьми, не упоминая Путина - единственного, кто виноват во всем этом".

Детали: Замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк заявила в свою очередь, что парламент может на согласительном совете рассмотреть заявления Бойко, которые повторяют российскую пропаганду.

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"Вопрос единства - это залог будущего Украины. Поэтому, конечно, когда мы видим такие экспрессивные заявления, это свидетельство одно только есть, что некоторые политические силы услышали запах выборов. И это очень, на мой взгляд, позорно... Они требуют политического адекватного ответа. Думаю, что мы на согласительном Совете парламента это тоже будем рассматривать - первое. А второе - конечно, каждый из нас как гражданин даст этому оценку", - цитирует Кондратюк "Радио Свобода".

Что предшествовало: Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.

Справка: ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - запрещенная в Украине пророссийская политическая партия, действовавшая в 1999-2022 годах. Руководителями партии были Юрий Бойко, Вадим Рабинович, кум правителя РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и Сергей Левочкин, членом партии был также Нестор Шуфрич. В 2022 году деятельность ОПЗЖ была запрещена.

Подозреваемый в государственной измене Медведчук был задержан СБУ в 2022 году, лишен украинского гражданства, и впоследствии передан России в обмен на украинских защитников Мариуполя, в частности, бойцов "Азова".

Шуфричу в 2023 году вручили подозрение в государственной измене. Он находится под стражей.

Как писало движение "Чесно", руководство партии "Слуга народа" - Давид Арахамия и Елена Шуляк и еще почти 70 парламентариев отказались подписать обращение к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором предлагалось вынести на голосование инициативу о лишении полномочий депутатов от ОПЗЖ. Противником этой инициативы также стала фракция "Батькивщина", практически в полном составе.

Президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", потому что решение было бы неконституционным, а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом.

Согласно статье 81 Конституции Украины, полномочия народных депутатов прекращаются одновременно с прекращением полномочий Верховной Рады Украины.

Полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

1) сложения полномочий по его личному заявлению;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

4) прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

6) невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

7) его смерти.

Представители партии "Слуга народа" и руководства Верховной Рады нередко заявляют, что нардепы от ОПЗЖ являются "полезными", поскольку дают голоса в ситуации, когда монобольшинству не хватает своих.

Напомним: Как писала "Украинская правда", по замерам социологов, после трех лет полномасштабной войны новая условная "Партия регионов" до сих пор может развернуть деятельность на электоральном поле объемом в 20-30%.

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