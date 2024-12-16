Росіяни били по Нікопольщині артилерією та дронами: поранили жінку
Понеділок, 16 грудня 2024, 18:58
Російська армія 16 грудня обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та дронами-камікадзе, постраждала жінка.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Поцілив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.
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Поранена 57-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані".
Деталі: Також у районі пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, легковик та вантажівка. Понівечені й інфраструктура і 2 підприємства.