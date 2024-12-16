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Россияне били по Никопольщине артиллерией и дронами: ранили женщину

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 декабря 2024, 18:58
Россияне били по Никопольщине артиллерией и дронами: ранили женщину
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российская армия 16 декабря обстреливала Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе, пострадала женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Попал по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской общинах.

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Ранена 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии".

Детали: Также в районе повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, легковушка и грузовик. Изуродованы и инфраструктура и 2 предприятия.

Днепропетровская областьобстрел
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