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Трамп заявив про "невеликий прогрес" у припиненні війни в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 16 грудня 2024, 19:33
Трамп заявив про невеликий прогрес у припиненні війни в Україні
Дональд Трамп. Фото - Getty images

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над припиненням війни в Україні та досягла "деякого прогресу".

Джерело: виступ Трампа в місті Палм-Біч штату Флорида в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що його команда намагається "зупинити жахливу війну, яка триває в Україні".

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"Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив", – зазначив він, не уточнивши, що має на увазі.

За словами обраного американського президента, в Україні "рівна земля", тому "єдине, що зупиняє кулю, – це людське тіло".

"Там дуже рівня земля, це взагалі житниця світу", – додав він.

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Також Трамп вважає, що те, що відбувається на війні в Україні, "значно гірше, ніж про це повідомляють, для обох сторін".

"Ми маємо діяти якнайкраще, ми діяли якнайкраще. Побачимо, що станеться. З моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутись війн", – зазначив політик.

Команда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.

Раніше новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну не відмовиться від України.

ТрампвійнаСША
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